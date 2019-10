Polverini a convegno Renzi: "Italia Viva arriva dritto all'elettorato più moderato di Forza Italia"

Renata Polverini al convegno con Matteo Renzi, dopo il ver lasciato il gruppo di Forza Italia. L'ex governatrice del Lazio ha spiegato le motivazioni della sua decisione negando comunque di aver l'intenzione entrare nel partito dell'ex premier. "Le mie posizioni sono sempre quelle, non sono io come avvicino a Italia Viva ma e Forza Italia che si distanzia sempre di più da quelle che erano le sue posizioni", ha spiegato Polverini aggiungendo: "Le parole d'ordine che Renzi ha messo in campo con il suo movimento arrivano dritte a quello che è l'elettorato di Forza Italia più moderate. Non possiamo sottovalutarlo né respingere gli elettori che non si ritrovano nelle posizioni sovraniste e populiste".