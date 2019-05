Milano, la visita di Matteo Salvini a LaPresse: il vicepremier incontra il presidente Durante

Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato la sede centrale di LaPresse, a Milano. Il vicepremier, prima di partecipare al forum PoliticaPresse, organizzato nell'occasione presso lo studio televisivo che ospita normalmente la produzione di Milan Tv, ha avuto modo di incontrare e salutare il presidente di LaPresse, Marco Durante, che proprio la settimana scorsa ha ufficializzato il 'matrimonio' con la statunitense Associated Presse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una chiacchierata informale, quella tra Salvini e Durante, in attesa di infilarsi nel dibattito politico che lo ha visto toccare tutti i temi più delicati della campagna elettorale per le Europee e dei rapporti con gli alleati del Governo.

La visita pomeridiana di Salvini, che ha anche incontrato l'amministratore delegato Roberto Boella, ha fatto da preludio ad altri appuntamenti milanesi del capo del Carroccio, impegnato domani nella manifestazione Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa.

