Migranti, Di Maio: "Per fortuna niente più Ong nel Mediterraneo". Fico ribatte: "Italia salvi vite in mare"

Polemica all'interno del M5S. Distanti le posizioni dei due pentastellati: il presidente della Camera non è d'accordo con il vicepremier e attacca Orbán: "Non fa gli interessi dell'Italia"

Botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Roberto Fico. Al centro polemica all'interno del Movimento 5 Stelle: la questione migranti. In mattinata il ministro del Lavoro è intervenuto a Radio1: "Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel Mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti". In tarda serata è arrivata la replica del presidente della Camera pentastellato: "L'Italia deve salvare tutte le vite in mare. Se è in grado bene, se no deve chiedere aiuto a tutti", ha detto parlando alla festa di Mdp a Roma.

La Libia "non è in grado", ha aggiunto Fico. "I Paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi dell'Italia. Noi dobbiamo distribuire i migranti perché tutta l'Europa sia accogliente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata