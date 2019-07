Pil, Salvini: Economia ferma, vedo tecnici Lega per manovra coraggiosa

di lrs

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "L'economia è ferma. Tra pochi minuti mi sposto pochi palazzi qui a fianco per la riunione dei tecnici economici della Lega. Stiamo lavorando per una manovra coraggiosa, forte e incisiva. Non è il momento delle mezze misure, delle mezze cose". Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

