Pil, Gualtieri: Stima caduta inferiore a previsioni e non a due cifre

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "La caduta media attuale del Pil non sarà troppo lontana dalle previsioni di aprile. Non ho ancora i dati, ma posso dire che al momento la nostra stima di contrazione annuale è ben inferiore a quanto stimato da alcuni previsori e non è a due cifre". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

