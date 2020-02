Pil, Gualtieri: Non vedo prospettiva di una recessione

di abf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Dobbiamo aspettare per l'evoluzione del coronavirus, per l'impatto sull'economia europea è presto a dirlo. Non vedo la prospettiva di una recessione, i nostri dati ci dicono che ci sarà una ripresa". Così Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, intervistato a SkyTg24.

