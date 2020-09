Pil, Gualtieri: Caduta c'è ma ripresa più robusta delle previsioni

di dab

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Le cose che ho detto sono abbastanza semplici e piuttosto documentate. Le valutazioni e i dati che stanno emergendo confermano non che la crisi è passata, non che siamo difrone a una pesantissima crisi del Pil, ma che rispetto alle previsioni già dal terzo trimestre c'è una ripresa più robusta di quella che avevamo stimato". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alla commissione Bilancio del Senato.

