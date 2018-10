Pil, Garavaglia: Spingere per crescita, nostre previsioni non cambiano

di mbb/npf

Roma, 30 ott. (LaPresse) - Il dato sul Pil diffuso oggi dall'Istat "dimostra come si debba dare una spinta alla crescita". Lo ha detto il viceministro per l'Economia Massimo Garavaglia, parlando con i cronisti al Senato. Di conseguenza, "per ora", nonostante il rallentamento nella crescita del Pil nel terzo trimestre 2018, le previsioni dell'esecutivo non verranno modificate, ha sottolineato Garavaglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata