Pil, Di Maio: Piano per giovani, 500mila alloggi da ristrutturare

di dab

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Dobbiamo dare fiducia alle mamme, ai papà, ai figli, che anche se lavorano tendono a risparmiare perché hanno un'incertezza sul futuro dell'economia, del Paese e vedono la Germania che rallenta. Per fare questo abbiamo un piano alloggi per le giovani coppie o per i giovani che vogliono andare a vivere da soli: 500mila nuovi alloggi da ristrutturare". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sui suoi canali social, commentando i dati di oggi dell'Istat sulla crescita. "Alloggi abbandonati che l'Inail e Cassa depositi e prestiti potranno ristrutturare", spiega.

