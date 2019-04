Pil, Di Maio: Non ci rassegniamo alla crescita zero

di lrs/ect

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "Noi non ci rassegniamo alla crescita zero, stiamo lavorando con tutti i provvedimenti che stiamo facendo, come lo 'sblocca cantieri', per aiutare le imprese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, all'evento 'L'Italia che funziona. Riforme e strumenti a sostegno delle imprese', a Milano. "Abbiamo una serie di assi nella manica come sistema Italia: il primo è il brand Italia. Abbiamo una marcia in più: è il made in Italy", ha aggiunto dopo aver sottolineato l'importanza di puntare sulle "esportazioni" con l'obiettivo di "proteggere i nostri marchi storici".

