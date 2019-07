Pil, Di Maio: Attrarre investimenti aziende tecnologiche anche al Sud

di dab

Milano, 31 lug. (LaPresse) - Per aumentare la crescita dell'Italia uno dei fattori su cui bisogna puntare è "l'attrazione di investimenti, anche in aree come il Sud, delle aziende dell'innovazione tecnologiche, di nuova generazione, che daranno lavoro a tanti cittadini italiani, ma in particolar modo ai giovani". Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sui suoi canali social, commentando i dati di oggi dell'Istat.

