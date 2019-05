Piemonte, Salvini chiama Cirio: Subito al lavoro per regione

di vln/dab

Torino, 27 mag. (LaPresse) - Festa per Alberto Cirio anche nella sede della Lega, con il segretario Riccardo Molinari, a Torino. Telefonata in serata al neo governatore del Piemonte di Matteo Salvini: il ministro dell'Interno si è congratulato per il risultato e ha invitato Cirio a mettersi subito all'opera per il Piemonte. Telefonata anche del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, della leader di FdI, Giorgia Meloni, e nuovamente del presidente Silvio Berlusconi.

