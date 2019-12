Piemonte, Rosso si è dimesso da consigliere regionale e comunale a Torino

di scp

Torino, 30 dic. (LaPresse) - Roberto Rosso si è dimesso da consigliere regionale del Piemonte e da consigliere comunale di Torino. Le dimissioni sono state ufficializzate sia in Regione, sia a Palazzo di Città. Il suo legale Giorgio Piazzese precisa: "Roberto Rosso non era obbligato a dimettersi, la sua è stata una scelta etica autonoma per senso di responsabilità politica". Il consigliere, eletto con Fdi e poi espulso dal partito, è stato arrestato con l'accusa di aver chiesto voti alla 'Ndrangheta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata