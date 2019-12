Piemonte, il Consiglio regionale approva la richiesta di autonomia

Il governatore Cirio: "E' uno strumento per dare risposte migliori ai cittadini e darà anche maggiore responsabilità agli amministratori"

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a larga maggioranza il provvedimento con il quale la Giunta guidata da Alberto Cirio tratterà con il Governo centrale la richiesta di una 'autonomia rafforzata' per la Regione. "L'autonomia differenziata - ha spiegato Cirio in aula - è uno strumento per dare risposte migliori ai cittadini e darà anche maggiore responsabilità agli amministratori. Le leggi a mio avviso devono essere poche ma efficaci, senza troppa burocrazia".

