Piemonte, Cirio: "Avanti con rigore di bilancio"

Una legislatura nel segno della credibilità, che dia continuità a ciò che di buono è stato fatto e che innovi per cambiare ciò che non va. Sono le linee guida del neo presidente del Piemonte Alberto Cirio annunciate nel suo discorso in occasione dell’insediamento della prima seduta del Consiglio regionale. Nell’aula di Palazzo Lascaris il governatore ha ribadito la volontà di applicare il rigore di bilancio, già attivato dal predecessore Sergio Chiamparino, “ per far sì - ha spiegato - che il Piemonte possa continuare a pagare i suoi debiti”. Allo stesso tempo, si continuerà a lavorare per abbattere i costi della politica per dare il buon esempio. “Saremo una Giunta all’ascolto del Piemonte”, ha annunciato Cirio. Il nuovo esecutivo avrà un occhio di riguardo per i rapporti con il Consiglio, espressione di tutti i cittadini della Regione. Cirio si è quindi impegnato a informare l’Aula sui temi prioritari per la regione, come lavoro e crescita.