Piemonte, Chiamparino: Quando si perde si va a casa

di vln/ect

Torino, 27 mag. (LaPresse) - "In tutti i regimi democratici quando si perde si va a casa. Quando si insedierà il nuovo Consiglio regionale valuterò con la coalizione opportunità, tempi e modalità di lasciare il mio seggio a qualcun altro per dare inizio a una nuova fase". Così il governatore uscente del Piemonte, Sergio Chiamparino. "Non me ne vado sbattendo la porta ma mi sembra ragionevole metter a disposizione il mio seggio per portare nuova energia", ha aggiunto.

