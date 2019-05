Piemonte, Antimafia: Lanzo (Lega) impresentabile

di ddn/abf

Roma, 23 mag. (LaPresse) - Per quanto riguarda le elezioni in Piemonte la procura nazionale Antimafia aveva segnalato 3 candidati. La commissione Bicamerale Antimafia ha riconosciuto, secondo il codice di regolamentazione, il candidato della Lega Riccardo Lanzo, (Lega) rinviato a giudizio per corruzione, impresentabile.

