Piemonte, Allasia: "Per 50 Regione inno di Farassino e bandiera su Monviso"

Il presidente del Consiglio regionale durante le celebrazioni per il mezzo secolo della Regione

"C'è da parte di questo Consiglio la volontà dell'istituzione dell'inno del Piemonte, riconoscibile da tutto il territorio, indubbiamente con una canzone di Tipo Farassino". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in occasione della conferenza stampa di apertura delle celebrazioni per i 50 anni della Regione. "Tra le manifestazioni previste una molto simbolica: porteremo il drapò, la bandiera del Piemonte, sulla vetta del Monviso", aggiunge, ricordando il logo pensato per le celebrazioni, che ricorda i 1.181 Comuni piemontesi.