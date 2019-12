Piazza Fontana, Sala: A Milano non c'è spazio per chi vuole schiacciare gli altri

di scp/vln

Milano, 12 dic. (LaPresse) - "A Milano non ci può essere spazio per chi pensa di poter schiacciare l'uomo per diverse idee e etnie". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla seduta straordinaria del Consiglio comunale in occasione del 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana. "A questo serve piazza Fontana", aggiunge, "Milano è per tradizione una città aperta e solidale". "Penso che la buona politica debba sempre cercare di fare i conti con la storia", rimarca Sala.

