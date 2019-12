Piazza Fontana, Mattarella: Ferita non rimarginabile

di scp/ect

Milano, 12 dic. (LaPresse) - "Cinquant'anni dopo piazza Fontana sentiamo insieme ai familiari il dolore profondo per una ferita non rimarginabile". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seduta straordinaria del Consiglio comunale in occasione del 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana.

