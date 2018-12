Piazza Fontana, Mattarella: Eversori sconfitti grazie a unità e valori

di npf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - "In quel tragico pomeriggio del 12 dicembre 1969 un ordigno provocò a Milano, a Piazza Fontana, una strage immane e diede avvio a un attacco eversivo contro la Repubblica. Gli assassini spezzarono vite innocenti, gettarono nel dolore e nella sofferenza tante persone, colpite in modo fortuito per aggredire l'intera collettività, innescarono una spirale di terrore, per destabilizzare e far gravare per anni sulla nostra democrazia una minaccia, con ulteriori lutti, violenze, fratture". E' quanto dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il popolo italiano - aggiunge il Capo dello Stato - ha saputo sconfiggere gli eversori grazie alla propria unità e ai valori radicati nella sua storia, nella sua cultura, nella vita sociale, anche se il costo umano di questa battaglia di libertà e di civiltà è stato assai elevato".

