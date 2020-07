Piano di rilancio: "Agire su tassazione e politica di bilancio sostenibile"

Il governo è al lavoro sul Piano nazionale di rilancio per fronteggiare la crisi economica innescata dall'epidemia di Covid-19. "Accanto a una "una politica di bilancio sostenibile", "si deve attuare una decisa azione dal lato della tassazione: il sistema fiscale italiano è connotato da un’elevata pressione fiscale oltre che da una tassazione più accentuata sul lavoro rispetto ai consumi", si legge nella bozza messa a punto dell'esecutivo.

"Per quanto riguarda la previdenza, il Governo ha già intrapreso un confronto con le parti sociali in vista della conclusione della sperimentazione di ‘Quota 100’, che la legislazione vigente fissa per fine 2021 - prosegue il documento -, e valuterà le scelte in materia alla luce della sostenibilità anche di lungo periodo del sistema previdenziale e del debito pubblico garantendo al contempo il rispetto per l’equità intergenerazionale e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fase così delicata"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata