Piano cashless, fonti Chigi: Verso zero commissioni per spese da 0-5 euro

di mbb/dab

Roma, 25 set. (Lapresse) - Ci sarà settimana prossima un incontro con i gestori dei pagamenti elettronici nel quadro del piano cashless. Lo riferiscono fonti vicine al Governo. Il presidente Giuseppe Conte ha chiesto loro di partecipare all iniziativa magari con un loro cashback aggiuntivo rispetto a quello che lo Stato erogherà. Inoltre, Conte ha sensibilizzato tutti ad abbassare "in modo importante" le commissioni.

Secondo queste fonti, ci sará probabilmente da parte di tutti la disponibilità di portare a zero le commissioni per spese da 0 a 5 euro. E qualuno tra i gestori mostra anche disponibilità a zero commissioni per spese da 0 a 25 euro. Ovviamente, riferiscono le fonti, il tutto sarà rimesso alle singole iniziative, in modo da non violare le regole sulla concorrenza.

