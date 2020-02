Pesaro, Ricci annuncia ingresso Frenquellucci (M5S) nella giunta

di dab

Roma, 2 feb. (LaPresse) - La consigliera comunale M5S, Francesca Frenquellucci è stata nominata assessore all'Innovazione del Comune di Pesaro. Lo annuncia il sindaco, il dem Matteo Ricci, su Facebook, spiegando di averle assegnato deleghe ad "attività economiche, reti informatiche e città digitale, servizi demografici, nuova partecipazione, Università". Il primo cittadino spiega che "martedì 4 febbraio alle 9 faremo la prima Giunta rinnovata" e "alle 10.30 con Frenquellucci faremo la conferenza stampa". L'esponente Cinquestelle aveva ricevuto una lettera dal capo politico, Vito Crimi, nei giorni scorsi, in cui la invitava ad autosospendersi in caso di accettazione dell'incarico. Caso contrario, il suo dossier sarebbe finito al vaglio dei probiviri, perché "l'ingresso in una giunta che non sia a guida 5 Stelle" è "incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento".

