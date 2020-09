Pensioni, Salvini: Stop Quota 100? La Lega non ve lo permetterà

di scp

Torino, 26 set. (LaPresse) - “Vogliono tornare alla legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani. #forneromaipiù”. Lo afferma Matteo Salvini in riferimento alle dichiarazioni del premier Conte su Quota 100.

