Pensioni, Salvini: Quota 100 partirá a inizio 2019, mi auguro febbraio

di abf/npf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "Quota 100? Partirá a inizio 2019, non ad aprile. Per me se non è gennaio per motivi tecnici, mi auguro che sia febbraio". Così il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti davanti alla Camera.

