Pensioni, Salvini a Boeri: Si dimetta e si candidi a prossime elezioni

di ntl/npf

Roma, 11 ott. (LaPresse) - "Da italiano invito il dottor Boeri, che anche oggi difende la sua amata legge Fornero, a dimettersi dalla presidenza dell'Inps e a presentarsi alle prossime elezioni chiedendo il voto per mandare la gente in pensione a 80 anni. Più alcuni professoroni mi chiedono di non toccare la legge Fornero, più mi convinco che il diritto alla pensione per centinaia di migliaia di italiani (che significa diritto al lavoro per centinaia di migliaia di giovani) sia uno dei meriti più grandi di questo governo". Così in una nota il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata