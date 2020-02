Pensioni, Gualtieri: Quota 100 non sarà prolungata, ci occuperemo del dopo

di abf

Roma, 4 feb. (LaPresse) - "Io reputo il reddito di cittadinanza una misura giusta e che può eliminare la povertà. Quota 100 non supera la Fornero, ora dobbiamo occuparci del dopo. Quota 100 non può essere prolungata dopo il 2021 in quanto tale e lo sa anche Salvini: serve un sistema equilibrato ma che sia equo per tutti i cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato a 'L'aria che tira' su La7.

