Pensioni, fonti Lavoro:Tavolo e commissione entro gennaio per riforma

Roma, 10 gen. (LaPresse) - In riferimento alle ipotesi di riforma delle pensioni che circolano sui giornali, fonti del Ministero del Lavoro "chiariscono che, ferma restando la sperimentazione di Quota 100, il percorso per giungere al superamento della legge Fornero è quello indicato dal Ministro Catalfo oggi in un'intervista. Cioè: tavolo con le parti sociali, da riconvocare già a gennaio, e costituzione di una commissione di esperti in materia (anche questa entro gennaio) che analizzi il quadro formulando proposte che siano sostenibili per la finanza pubblica".

"Inutile in questa fase dare numeri in libertà", si conclude.

