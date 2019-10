Pensioni, Catalfo: Su Quota 100 nessuna modifica prevista

di abf

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Quota 100 non si tocca. È una misura sperimentale che scade nel 2021 e come tale va portata a termine senza fare modifiche. Con i sindacati mi sono impegnata espressamente ad avviare subito un confronto su come rendere il nostro sistema pensionistico più equo. Lo faremo e proprio per questo le cose restano come stanno". Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.

