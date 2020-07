Pensioni, Catalfo convoca i sindacati il 28/7 per tavolo tecnico

di abf

Roma, 21 lug. (LaPresse) - La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha convocato Cgil, Cisl e Uil per il 28 luglio per il tavolo tecnico di studio sulla riforma del sistema pensionistico. La riunione, programmata per le 11, si terrà in vieoconferenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata