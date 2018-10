Pensioni, allarme Boeri: "Con quota 100 debito aumenta di 100 miliardi"

"Consentire le uscite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età oppure abolendo l'indicizzazione alla speranza di visita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata (a tutte le età) porta ad un incremento dell'ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future e, già nel 2021 a un incremento ulteriore (oltre la famosa gobba) di circa un punto di pil della spesa pensionistica.". Così il presidente dell'Inps Tito Boeri, in audizione alla Camera, su quota 100.

Quota 100 e pensioni d'oro - Boeri è entrato nel merito del rapporto tra i due interventi in programma sulle pensioni: "La dimensione dei due provvedimenti è peraltro incomparabile: la reintroduzione delle quote (quota 100, ndr) comporta costi da 60 a 70 volte superiori all'importo dei risparmi ottenuti con il cosiddetto intervento sulle pensioni d'oro". Per Boeri "la combinazione di ddl 1071 e reintroduzione del sistema delle quote senza correzioni attuariali comporta non già una riduzione dei privilegi concessi dal nostro sistema pensionistico rispetto ai contributi versati, ma, semplicemente, uno spostamento del privilegio esistente da una categoria di pensionati ad un'altra".

Le iniquità - Boeri attacca direttamente (ma sempre restando sul piano tecnico) le posizioni del governo: "Se lo spirito che anima le proposte qui presentate è quello di correggere per quanto possibile le iniquità più stridenti ereditate da chi in passato ha costruito il consenso concedendo privilegi a categorie di elettori, questo stesso principio deve essere applicato anche in avanti, pensando alle generazioni future. Oggi si è parlato di privilegi. Non vorremmo che un domani qualcuno dovesse considerare il fatto stesso di percepire una pensione come un privilegio".

Sistema a rischio - "Il lavoro dell'Inps per raccogliere fondi da imprese e lavoratori per pagare le pensioni in essere sarebbe fortemente indebolita nel caso venissero varate misure di condono contributivo, che hanno il duplice effetto di diminuire le entrate ed aumentare le uscite - ha detto ancora Boeri - Il rischio allora è quello di minare alle basi la solidità del nostro sistema pensionistico".

