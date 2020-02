Pd, Zingaretti: "Unico partito a crescere, ora serve umiltà"

"Sono contento perché, non solo siamo diventati il primo partito nelle regioni in cui si è votato, ma in queste ore tutti i sondaggi dicono che il Pd è l'unico partito nel campo del centrosinistra che vede crescere i consensi. Le persone stanno ricominciando ad avere fiducia nel Partito Democratico. Dobbiamo essere molto umili: sapere che non ci sono cambiali in bianco e dimostrare di essere degni di questa fiducia, dando una mano a costruire il futuro". Così il segretario del Partito democratico e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando a margine della Bit 2020 a MIlano.