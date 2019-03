Zingaretti è leader Pd: subito a Torino per il nodo Tav

Il nodo Tav sarà il primo che Nicola Zingaretti affronterà come segretario del Pd. Dopo la vittoria di ieri alle Primarie, Zingaretti - infatti - sarà a Torino per incontrare il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

Nel frattempo è ripreso lo spoglio delle schede per l'elezione del segretario Pd. Su 1.176.467 voti scrutinati, secondo i dati diffusi dal comitato Zingaretti, il governatore del Lazio è al 67,65% (795.833 voti), Maurizio Martina al 20,27% (238.479), Roberto Giachetti al 12,08% (142.155). Diverse ancora le schede mancanti. "Solo un mese fa nessuno avrebbe scommesso su questa partecipazione di popolo: adesso da Nicola Zingaretti comincia un percorso nuovo, di cambiamento e unità, di opposizione a una destra reazionaria e sbruffona", questo il commento del deputato Pd Dario Franceschini in un'intervista a Repubblica. Le primarie, ha aggiunto, non sono "solo un luogo in cui eleggere un segretario ma anche per avviare un nuovo percorso". "Da questo momento - aggiunge - parte la riscossa dell'Italia che si oppone al governo. Senza un Pd rinnovato e ri-motivato non poteva cominciare. Adesso si volta pagina".

