Pd, Zingaretti: Stop chiacchiericci e giochetti, ho ottenuto risultati

di lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - Teme il fuoco amico nel Pd? "Francamente no. Io faccio politica per ottenere risultati. Aver rimesso in campo il ruolo del Pd per me è una grande soddisfazione. Dopo anni di finanziarie e di taglie, stanno arrivando centinaia di miliardi. Il Pd ha contribuito a cambiare l'asse politico del Paese e ora, con la stessa determinazione, deve occuparsi meno di chiacchiericci e giochetti politicistici, ma pretendere che ci sia un grande rigore per essere coerenti con la grande vittoria ottenuta in Ue". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rtl 102.5.

