Pd: Zingaretti sostiene Governo e rifugge sempre da gossip

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - “Le idee del segretario Zingaretti sul Governo e su questa fase sono state espresse con chiarezza anche questa mattina, con un comunicato stampa. Unico scopo: sostenere e rafforzare l'azione dell'esecutivo, come il segretario fa ormai da mesi. E non ha cambiato idea. Altre dichiarazioni o ricostruzioni circolate in queste ore fanno parte di quel gossip della politica, dal quale il segretario Zingaretti rifugge sempre”. Così l'ufficio stampa del Pd in una nota.

