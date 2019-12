Pd, Zingaretti: Sarà un vero congresso

di ect

Milano, 22 dic. (LaPresse) - "Grazie al nuovo regolamento il partito farà un vero congresso". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite dell'intervista di Lucia Annunziata nella puntata di 'Mezz'ora in più'. "Nello statuto del Pd la parola 'congresso' non era nemmeno citata", dice Zingaretti, che aggiunge: "Dobbiamo far decidere a colore che fanno parte del partito, ma anche aprire il dibattito alle università, ai quartieri e alle scuole".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata