Pd, Zingaretti: Renzi? Parte comunità, ma senza ossessione essere numero 1

di npf

Roma, 2 ott. (LaPresse) - "Mai più andare in tv e parlare male dei colleghi del proprio partito. Dobbiamo ritrovare uno spirito di comunità. Bisogna discutere, non litigare, come nelle famiglie e poi soprattutto combattere uniti". Lo dice il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd Nicola Zingaretti, a 'L'aria che tira' su La7. Matteo Renzi? "Si può far parte di una comunità senza avere l'ossessione di essere il numero 1", ha risposto.

