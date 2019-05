Pd, Zingaretti: Renzi non è un ingombro, tutto è in evoluzione

di dab

Milano, 24 mag. (LaPresse) - "Renzi ingombrante? Questo assolutamente no. Non ho mai votato per lui alle primarie, ma a livello istituzionale abbiamo lavorato gomito a gomito, penso al terremoto, e ancora oggi mantengo un rapporto di scambio di opionioni. Quello che non sopporto della nostra politica, anche della nostra, è costruirsi un'identità in negativo sugli altri, credo che questo Renzi lo apprezzi". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Bersaglio Mobile', su La7. "Anche il suo comportamento in questa campagna elettorale è cambiato rispetto a qualche anno fa. La sta facendo, pur non essendo il leader", aggiunge. "Tutto è in evoluzione, non è un ingombro - sottolinea -. Io non vorrei riproporre, dopo il 'partito di Renzi', il 'partito di Zingaretti'. Quando lo ha fatto lui io l'ho criticato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata