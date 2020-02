Pd, Zingaretti: Propongo di eleggere Cuppi presidente

di npf/abf

Roma, 22 feb. (LaPresse) - "Sono qui per proporvi una nuova figura che presieda questa assemblea e parli all'Italia e insieme a noi sia un altro strumento per parlare all'Italia. Vi avanzo la proposta di una giovane donna, appassionata di politica, una sindaca, un'amministratrice. Avere una presidente sindaca dopo un segretario presidente di Regione è un segnale di concretezza. Si è avvicinata a noi da poco. E' vero, è stato scritto. Ma questo non credo sia un problema, ma un nostro successo. Noi siamo nati per avvicinare le persone. E infine, non lo nascondo, sono contento che in questo tempo dell'odio, scegliamo di scegliere chi ha l'onore du fare il sindaco di Marzabotto. Vi propongo di eleggere Valentina Cuppi nuova presidente del Pd". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti aprendo l'assemblea nazionale del partito.

