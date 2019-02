Pd, Zingaretti: Non temo imboscate nel partito se non c'è 50% ai gazebo

di npf

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Teme imboscate in assemblea se non dovesse raggiungere il 50% ai gazebo? "No, le imboscate nel mio partito io non ne temo mai. Ci sarà un confronto su questo". Lo ha detto Nicola Zingaretti, in corsa per la segreteria del Pd, durante il confronto con gli altri candidati Maurizio Martina e Roberto Giachetti, su SkyTg24.

