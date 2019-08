Pd, ZIngaretti: Mai esistita manovra Gentiloni, offensivo sostenerlo

di acp/abf

Roma, 23 ago. (LaPresse) - "Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del Presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo Governo e sostenerlo è ridicolo e offensivo". Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

