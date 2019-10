Pd, Zingaretti: In tre giorni per strada 15mila nuove iscrizioni

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "In tre giorni oltre 15mila nuove iscrizioni al Pd, per strada, hanno fatto la differenza". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Ponte San Giovanni, in Umbria, all'incontro dei dem con il candidato civico alla Presidenza della Regione, Vincenzo Bianconi, parlando dei dati dopo la tre giorni di iniziative per il tesseramento in tutto il Paese.

