Pd, Zingaretti: “Il centrosinistra si sta riorganizzando per vincere le elezioni”

"In ogni città il centrosinistra si sta organizzando per vincere le elezioni. Anche a Roma c'è una bellissima comunità di centrosinistra che si sta riorganizzando e sta discutendo un manifesto e un percorso per far decidere il candidato sindaco ai romani". A dirlo èil presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una inaugurazione nel quartiere Garbatella di Roma, rispondendo a una domanda sulla candidatura di Carlo Calenda a sindaco della capitale. "Credo che la partecipazione popolare sia un immenso patrimonio per vincere le elezioni. Ho sempre detto che questo percorso è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, e quindi anche a lui", ha aggiunto Zingaretti.