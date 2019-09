Pd, Zingaretti: Errore dividere, forza indispensabile per democrazia

di lrs/npf

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Ci dispiace. Un errore dividere il PD, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia. Ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Partito Democratico". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata