Pd, Zingaretti: Dobbiamo sbaraccare il Nazareno, cambiamo sede

di ect

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno, vorrei cambiare la sede nazionale del Pd". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervistato da Fabio Fazio su Rai1. "Vorrei costruire a Roma e in tutto il Paese sedi dove ci sia un continuo colloquio per le idee e chi vuole possa entrare e dire: 'State sbagliando' - ha detto Zingaretti -. Al piano terra vorrei ci fosse una bella libreria, un coworking e un bar per promuovere manifestazioni come 'People' che si è svolta a Milano".

