Pd, Zingaretti: Dispiaciuto da falsità Renzi, no accordo con M5S

di npf

Roma, 2 ott. (LaPresse) - Matteo Renzi dice che sono "ambiguo" con il M5S? "Questa frase di Renzi mi è molto dispiaciuta. Io li ho sconfitti due volte e non ci ho fatto l'accordo. E' una cosa che dobbiamo smettere di fare: dipingerci tra di noi sulla base di cose false. Io credo che oggi non ci siano le condizioni per un accordo con il M5S". Lo dice il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd Nicola Zingaretti, a 'L'aria che tira' su La7.

