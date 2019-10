Pd, Zingaretti: Daremo vita a nuovo partito. Nome? Decideremo

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Daremo vita a un nuovo partito, che si chiamerà Partito democratico o quello che decidremo. Cambiare nome? Non credo che bisogna cambiare tutto per non cambiare niente". Così a Circo Massimo su Radio Capital il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

