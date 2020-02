Pd, Zingaretti: Da altri mi aspetto misura, no a lezioni di riformismo

di npf/egr

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Da altri mi aspetterei più misura, soprattutto da alcuni che si definiscono avversari di Salvini e ogni giorno salgono in cattedra per dirci come essere più riformisti, pur avendo problemi di radicamento". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti, aprendo la direzione nazionale Dem.

