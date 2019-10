Pd, Zingaretti: 27/10 assemblea sindaci Dem, inviteremo Conte

di npf/abf

Roma, 7 ott. (LaPresse) - "Ci siamo dati appuntamento il 27 ottobre abbiamo per una grande assemblea nazionale dei sindaci. Inviteremo anche il presidente Conte per dare forza ai territori in questa volontà di cambiare che vogliamo portare avanti ". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine del vertice al Nazareno con i ministri e i sindaci Dem.

